Derde beschuldiging voor Ed Westwick

06u35 0 EPA Celebrities Ed Westwick heeft een derde beschuldiging van seksueel misbruik aan zijn broek hangen. Rachel Eck vertelde tegen 'BuzzFeed News' dat de acteur zich heeft misdragen tijdens de nacht voorafgaand aan de Oscars in 2014. "Hij trok me op bed en greep me heel agressief vast," aldus Eck.

Rachel was destijds een 23-jarige directie-assistente en was net naar Los Angeles verhuisd, toen haar ex-vriend Kaine Harling haar belde. De Australische filmproducer vroeg of ze zin had om naar het Sunset Marquis Hotel te komen om wat tijd door te brengen. "Toen ik onderweg was, vertelde hij me dat hij samen was met Ed Westwick, van wie ik op dat moment geen idee had wie dat was."

Toen ze rond half 3 's nachts arriveerde, bleek dat er verder niemand anders aanwezig was dan de twee mannen. "Westwick vroeg me een vriendin te bellen, zodat we met z'n vieren zouden zijn. Toen dat niet lukte, omdat iedereen op dat tijdstip sliep, drong hij zich op aan mij. Hij duwde me tegen de muur en probeerde me te zoenen toen Kaine even de kamer uit was. Dat gebeurde een paar keer gedurende de zeven uur die ik daar heb doorgebracht. Ik duwde Ed van me af en zei hem dat ik met Kaine samen was. Het werd alleen maar erger. Uiteindelijk greep Ed me heel agressief vast bij mijn borsten, maar kon ik me loswurmen en wilde zo snel mogelijk weg."

Eck zegt haar ex-vriend Kaine over het incident te hebben ingelicht, maar die gaf niet thuis. Volgens hem 'bedoelde Ed het allemaal niet zo'. Meerdere vrienden van Rachel hebben tegenover BuzzFeed gereageerd en zeggen allen dit verhaal eerder gehoord te hebben. De reden waarom ze er niet eerder mee naar buiten kwam, is omdat ze dacht 'dat dit er gewoon bij hoorde'. Toen twee andere vrouwen eerder deze maand hun verhaal deden over het wangedrag van Ed, durfde Rachel haar zegje ook te doen.

Aurélie Wynn kwam met een erg gelijkaardig verhaal waarbij Ed haar verkrachtte nadat ze tijdens een feestje bij hem thuis in slaap was gevallen.

Kristina Cohen, de eerste vrouw die Westwick beschuldigde, had het in haar Facebook-post over 'een producer' met wie ze destijds omging, die haar naar het huis van de Gossip Girl-acteur had gebracht. Dat bleek eveneens Kaine Harling te zijn, bevestigde ze een paar dagen later aan 'The Hollywood Reporter'. Harling reageerde niet op telefoontjes en e-mails die 'BuzzFeed News' hem naar aanleiding daarvan stuurden.

De BBC heeft de miniserie Ordeal By Innocence, naar de gelijknamige roman van Agatha Christie, uitgesteld. Het driedelige drama waarin 'Chuck Bass' speelt, zou rond kerst moeten verschijnen, maar dat gebeurt niet voordat er meer duidelijkheid is.