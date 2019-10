Depressie, kanker, seks: Elton John neemt geen blad voor de mond in biografie Silke Denissen

16 oktober 2019

00u00 0 Celebrities Wanneer Elton John (72) zijn memoires uitbrengt, dan mag je je aan een hoop sappige anekdotes uit zijn intussen 52-jarige carrière verwachten. In 'Ik' schuwt de Britse zanger dan ook geen enkel onderwerp - seks, drugs, rock-'n-roll, maar ook kanker en de moeilijke relatie met zijn moeder. Die overgiet hij wel steeds met een sausje van humor en zelfrelativering.

Over zijn tweede zelfmoordpoging

"Toen smeet ik me in het zwembad..."

In 1975 riep Tom Watson, de burgemeester van Los Angeles, de week van 20 tot 26 oktober uit tot de Elton John-week. Net toen besloot de zanger voor de tweede keer zelfmoord te plegen. "Ik kan je niet precies vertellen wat de directe aanleiding was", schrijft hij daarover. "Terwijl mijn familie zat te eten, stond ik op van de tafel bij het zwembad. Ik liep naar boven en nam een flinke dosis valium. Vervolgens ging ik in mijn ochtendjas weer naar beneden, waar ik bekendmaakte dat ik pillen had geslikt en zou sterven. Toen smeet ik mezelf in het zwembad."

Over zijn prostaatkanker

"Controle verloren over blaas"

In 2017 kreeg Elton te horen dat hij prostaatkanker had en koos hij ervoor om zijn prostaat te laten verwijderen. "Veel mannen willen dat niet, want het is een zware operatie, je mag daarna minstens een jaar geen seks hebben en je verliest enige tijd de controle over je blaas." Maar Elton wilde zo snel mogelijk van de kanker af. Tien dagen na zijn operatie trad hij op in Las Vegas, maar al snel merkte hij dat er iets niet juist zat: er lekte vloeistof uit zijn lymfeklieren. "Stel je voor dat het publiek het ziet, dacht ik."

Over zijn echtgenoot

"Op afraden van Londense gayscene"

In 1993 was een afgekickte Elton John single en wanhopig. Dus vroeg hij een vriend om hem te koppelen. Zijn oog viel meteen op de Canadese filmmaker David Furnish, al leek die niet geïnteresseerd. "Ik hoorde later dat hij in de gayscene van Londen had horen zeggen dat je maar beter uit de buurt kon blijven van Elton John. Tenzij je zin had om te worden overladen met cadeaus, mee te gaan op tournees en daarna te worden gedumpt - meestal nog door zijn assistent ook - als hij een ander ontmoette of woedend op je werd als de cocaïne was uitgewerkt of hij bekendmaakte dat hij met een vrouw ging trouwen. Als je naar mijn verleden keek, hadden die fluisterstemmen natuurlijk wel een punt."

Over Michael Jackson

"Die arme jongen zag er vreselijk uit"

Elton doet in zijn biografie ook zijn boekje open over Michael Jackson. Hij organiseerde een etentje om David voor te stellen aan zijn familie. Maar één van de gasten, een psychiater, nam zijn patiënt, Michael, mee. "Die arme jongen zag er vreselijk uit, heel broos en ziek. Zijn make-up leek te zijn aangebracht door een maniak: dat spul zat overal. Op zijn neus, of wat daarvan nog overbleef, zat een pleister die zijn gezicht bij elkaar moest houden. Na enige tijd stond hij zonder een woord te zeggen op en verdween hij. We vonden hem pas twee uur later in het huisje van mijn huishoudster. Ze zat toe te kijken terwijl Michael Jackson en haar zoon van elf rustig zaten te gamen. Hij kon om welke reden dan ook het gezelschap van volwassenen niet verdragen."

Over zijn seksleven

"Ik was de voyeur die polaroids maakte"

"Coke was voor mij een lustopwekkend middel. Vreemd, want bij veel mensen is het fnuikend voor erecties. Dat was voor mij nooit een probleem. Eerder het tegenovergestelde." Seks was er in ieder geval voldoende: "Neuken was nooit echt mijn ding. Ik keek liever, ik was een voyeur. Ik bevredigde mijn perverse afwijking door twee of drie mannen dingen te laten doen die ik wilde zien. Ik keek toe, maakte polaroids, organiseerde de dingen. Ik was wel heel zuinig was op het interieur. Als ze lagen te vrijen op de snookertafel, riep ik opeens: 'Niet klaarkomen op het vilt!'"

'Ik' van Elton John is nu te koop (€24,99).