Dennis Quaid (66) stiekem getrouwd met 27-jarige verloofde

24 juni 2020

16u31

Bron: People 0 Celebrities Dennis Quaid (66) heeft wat te vieren. Op 2 juni is de acteur uit ‘The Parent Trap’. in het huwelijksbootje gestapt met z'n verloofde, doctoraatsstudente Laura Savoie (27). Dat vertelt het gelukkige koppel in People.

Normaal gezien zouden Dennis en Laura al in april trouwen, in Hawaii, om dan later een tweede feest voor vrienden en familie te geven in Nashville. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Daarom kozen ze voor een intieme ceremonie, met enkel hun priesters als getuige. “Ze was de mooiste bruid ooit”, klonk het bij een dolverliefde Dennis.

Voor de acteur is het z'n vierde huwelijk. Maar hij is ervan overtuigd dat hij dit keer de ware gevonden heeft. Hij leerde Laura kennen in 2019. “Het was liefde op het eerste gezicht", zei hij daarover. “Ik houd van wie ze is als persoon. Haar karakter, haar intelligentie en natuurlijk haar schoonheid. En de manier waarop ze de wereld bekijkt”, klonk het verliefd. En ook Laura is ondersteboven van haar nieuwe echtgenoot. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo verliefd is op het leven zelf", liet ze optekenen. “Het lijkt of niets hem van z'n stuk kan brengen. Dat ik m'n leven mag delen met iemand die zo leeft, is inspirerend. Het verandert m’n perspectief en brengt zoveel vreugde in m’n dag."

