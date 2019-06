Dennis Quaid (65) heeft nieuwe 26-jarige vriendin SD

10 juni 2019

16u54

Bron: PerezHilton 1 Celebrities Dennis Quaid (65) heeft opnieuw de liefde gevonden. De Amerikaanse acteur is een relatie begonnen met de 26-jarige doctoraatsstudente Laura Savoie. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Dennis Quaid beëindigde nog maar net zijn relatie met de 32-jarige Santa Auzina, maar lang bleef de ‘The Parent Trap’-acteur niet bij de pakken zitten. Hij begon enkele maanden geleden namelijk een relatie met de 26-jarige doctoraatsstudente Laura Savoie, die een jaar jonger is dan de oudste zoon van Quaid. Veel is er over Savoie niet bekend, buiten dat ze eerder een relatie had met ‘Entourage’-acteur Jeremy Piven.

Quaid was al drie keer getrouwd: van 1978 tot 1983 met actrice P.J. Soles, van 1991 tot 2001 met Meg Ryan en van 2004 tot 2018 met Kimberly Buffington. Hij heeft drie kinderen: zoon Jack (27) met Ryan en de tweeling Zoe Grace en Thomas Boone (11) met Buffington. Niet lang nadat de relatie met Buffington ten einde liep, begon Quaid een relatie met Auzina, maar die liep dus ook spaak.