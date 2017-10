Dennis Black Magic woedend op Tanja Dexters: "Die Playboy-bedragen zijn dikke vette leugens" TK

Bron: TV Familie 0 Belga/Photo News Dennis Black Magic en Tanja Dexters Celebrities Toen Tanja Dexters na het overlijden van Playboy-baas Hugh Hefner te gast was bij Gert Late Night, deed ze een boekje open over haar foto's in het blad. Ze vertelde als enige hoeveel ze precies gekregen had voor haar fotoreportage, waarbij ze ook op de cover stond: "30.000 euro", klonk het zonder verpinken. "Klinkklare onzin", pareert Dennis Black Magic in TV Familie. "Tanja vertelt dikke, vette leugens. Die foto's kwamen uit mijn naaktkalender."

Volgens pornokoning Dennis Black Magic - Dennis Burkas in het echte leven - poseerde Tanja welgeteld één keer naakt. "In september 1999, voor míjn naaktkalender!", briest hij in TV Familie. "Sorry, ik laat die uitspraak van Tanja niet zomaar passeren", zegt hij. "Wat een opschepperige praat, zeg. En vooral: 't zijn dikke, vette leugens. Geloof mij, Tanja heeft nóóit een aanbod gekregen van Playboy."

250 euro

Volgens Dennis heeft Tanja nooit een fotoshoot met Playboy gehad, maar kocht het naaktblad gewoon de ongebruikte beelden van zijn naaktkalender op. "Dat bewijzen de beelden zelf, want ik sta in de credits als producent." En die 30.000 euro was in de praktijk een stuk minder. "De fotograaf en ik hebben daar toen van Playboy 30.000 Belgische franken voor gekregen. Géén 30.000 euro, dus. Omgerekend komt dat neer op slechts 750 euro. En Tanja heeft van de fotograaf en mij een derde van dat bedrag gekregen. Met andere woorden: ze heeft in realiteit 250 euro overgehouden aan die reportage in Playboy."

Dat Tanja later een tweede aanbod afsloeg van 60.000 euro, is volgens hem al helemaal een grap. "Hoe dúrft ze zulke leugen te vertellen op de nationale televisie?" De pornokoning overweegt nu gerechtelijke stappen. "Tanja heeft mijn copyright ernstig geschonden, en sorry, dat pik ik niet. Ze had moeten zeggen dat ze maar een keer naakt geposeerd had, voor míjn kalender." Zijn verhaal wordt bevestigd door de make-upartieste van de toenmalige fotoshoot. " Bij die shoot was niemand van Playboy aanwezig. Logisch, want ze waren niet de klant. Ik heb de make-up voor Dennis gedaan."

