Dennis Black Magic reageert op ruzie transgenderfilm: "Ik heb Elise een heel grote kans gegeven, ze had de naam, de bekendheid, de positie... Die is ze nu kwijt" MVO

01 februari 2018

10u41 0 Celebrities Dennis Black Magic en Elise Van Vlaanderen zijn het oneens over een documentaire over transgenders die Van Vlaanderen momenteel aan het maken is. "Daar zijn wij niet voor opgeleid", verduidelijkt Dennis nu in een filmpje op Facebook.

"Ik vind het belangrijk om even uit te leggen hoe de zaak rond transgenders en de film van Elise nu in elkaar zit", begint hij. "Ik vind dat, wanneer je naam hebt, je die altijd mag gebruiken voor iets goeds. Maar je mag niet naast je schoenen gaan lopen. Je moet weten wie je bent, wat je kunt en waar je voor staat. Als ik op een grappige toon heb gezegd dat ik ook geen kookboeken ga maken, is dat logisch, omdat ik niets bij te dragen heb aan de kookwereld. Dat is voor een Sergio Herman, bijvoorbeeld."

Geen Paul Jambers

Diezelfde redenering zet hij tegenover pornomakers die opeens een delicate documentaire willen maken. "Als je Paul Jambers of Goedele Liekens achterna wil gaan, moet je niet bekend worden als pornomaker", legt hij uit. "Ik heb haar een heel grote kans gegeven, op korte tijd had ze de naam, de bekendheid, de positie... Die is ze nu helemaal kwijt. Een delicate zaak over transgenders moet je overlaten aan professionals."

Dennis ontving al positieve reacties op zijn statement. "Een vader van een transgender contacteerde me via chat. Hij zei me: eerst moest ik niets van jou hebben, maar je mag een bank vooruit. Dat kwam omdat ik had gezegd dat zo'n thema voorzichtig aangepakt moet worden, en dus niet door een pornomaker."

Blijf bij je leest

Zelf zou hij er dan ook nooit aan beginnen. "Dat past niet bij mijn kunnen, dat past niet bij mijn werk. Ik steun transgenders natuurlijk wel! Maar dat doe ik niet door mezelf wat belangrijker te maken dan ik eigenlijk ben. Je kunt niet gaan teren op de zwakheid van andere personen en op die manier wat bekender te worden. Dat heeft nooit gewerkt, en dat zal ook nooit werken. In mijn ogen: een pornomaker maakt porno. Zo simpel is het."