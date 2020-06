Denise Richards vreest voor haar leven: “De farmaceutische industrie wil mijn kop” Redactie

Bron: Primo 0 Celebrities Denise Richards (49), de ex van Charlie Sheen, denkt dat de Amerikaanse overheid huurmoordenaars op haar af heeft gestuurd. Haar man Aaron Phypers is immers een alternatieve genezer en om die reden wil men haar en Aaron dood, vreest ze. Dat staat te lezen in Primo.

Aaron heeft een alternatieve kliniek in California en hij boekt naar eigen zeggen enorme resultaten met zijn geluids- en lichttherapieën. “Ik scheurde mijn achillespees en na amper twee maanden was die weer aan elkaar gegroeid, zonder operatie”, beweert hij. “De klassieke geneeskunde en de farmaceutische industrie lopen op die manier miljoenen mis”, zegt een vriend van de actrice die een rol heeft gekregen in ‘Mooi en Meedogenloos’.

“En dat zorgt bij Denise voor behoorlijk wat paranoia. Ze denkt nu dat de overheid en de farmaceutische sector huurmoordenaars op hen heeft afgestuurd. Ze durft nauwelijks nog buiten te komen want ze vreest dat ze altijd en overal in de gaten gehouden wordt. Ze zou dan ook graag hebben dat Aaron, met wie ze in 2018 trouwde, voortaan zijn mond houdt. Maar hij houdt ervan om uit te pakken met zijn miraculeuze genezingen.” Volgens haar agent stelt Denise het goed en is er niets mis met haar verstand. Maar dat ze zich zorgen maakt, kon hij niet ontkennen. “Aaron boekt ongelooflijke resultaten en dat betekent dat sommige bedrijven en organisaties geld dreigen te verliezen. En die zijn daar niet blij mee, dat is waar.”

