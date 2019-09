Denise Richards sleept Charlie Sheen voor de rechter: “Hij moet mij nog 408.000 euro” KDL

11 september 2019

11u28 0 Showbizz Toen Charlie Sheen en Denise Richards in 2005 uit elkaar gingen na een relatie van vier jaar, probeerden de twee een vriendschappelijke relatie te onderhouden voor hun dochters, Sam (15) en Lola (15). Die relatie komt nu onder vuur te liggen, want Denise heeft Charlie voor de rechter gesleept. Ze eist bijna 408.000 euro achterstallige alimentatie.

Denise zegt dat Charlie al sinds 2016 bijna 408.000 euro aan alimentatie achterstaat, maar dat hij wel geld kan uitgeven aan zijn andere schulden en zijn extravagante levensstijl. Sheen betwist de achterstallige betalingen en noemt Denise een “lafaard”. “Denise en haar juridische bende handelen in fictie. De waarheid zal wel uitkomen”, reageerde hij bij The Blast.

Minder inkomen

Het is niet de eerste keer dat Denise en Charlie ruzie maken om de alimentatie. In augustus van vorig jaar trok de acteur zelf naar de rechtbank met de vraag minder alimentatie te moeten betalen aan Denise en zijn andere ex-vrouw Brooke Mueller, met wie hij de tienjarige tweeling Bob en Max heeft. Sheen vertelde er dat hij zoveel geld bijna onmogelijk kon blijven ophoesten omdat zijn inkomen ook aanzienlijk gedaald was. “Ik vind geen vast werk en sta in de entertainmentsector op veel zwarte lijst. Daardoor verdien ik veel minder”, vertelde hij toen tegen de rechter.