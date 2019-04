Denise Richards neemt drastische maatregelen om 15-jarige dochter onder controle te houden: "Ze is hier zo kwaad om” SD

10 april 2019

20u59

Bron: People 0 Celebrities Actrice Denise Richards (48), die momenteel te zien is in het programma ‘Real Housewives of Beverly Hills’, vertelt dat ze wel heel drastische maatregelen genomen heeft om haar 15-jarige dochter Sami te beletten om uit het huis te sluipen: videocamera’s.

De voormalige Bondgirl legt uit: “Sami gaat naar de middelbare school en ja: nieuwe school, nieuwe jongens. De meeste kinderen beginnen dan weg te sluipen. Ik sloop het huis uit toen ik 15 jaar oud was, dus ik weet dat mijn kind hetzelfde gaat doen. Daarom heb ik camera’s geïnstalleerd zodat ik haar kan betrappen. Als er mensen in of uit het huis sluipen, zullen we dat kunnen zien.”

Sami, het dochtertje van Richards en haar ex Charlie Sheen, is niet blij met de maatregel. “Ze is hier zo kwaad om”, vertelt Richards. “Maar wat maakt het uit. We zijn er tenminste eerlijk over. Ik had ze ook kunnen verstoppen!”