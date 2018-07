Demi Moore verbaast publiek met scherpe grap over Harvey Weinstein TDS

30 juli 2018

18u37

Bron: TMZ 0 Celebrities Demi Moore heeft verrassend genoeg haar opwachting gemaakt tijdens ‘The Roast of Bruce Willis’ van Comedy Central, een programma waarbij bekende gezichten elkaar niet sparen. Haar komst was vooraf niet aangekondigd en ook haar ex-man was niet op de hoogte. Ze maakte de verassing nog groter, toen ze uitpakte met een gewaagde grap over Harvey Weinstein.

Demi’s optreden was alles behalve teleurstellend. Ze vergeleek haar huwelijk met Bruce met de film ‘The Sixth Sense’. “Je was de hele tijd dood”, aldus de actrice. Bruce en Demi waren tussen 1987 en 2000 getrouwd. Samen hebben ze drie kinderen, die ook allemaal in het publiek zaten.

Ook over grote doorbraak van Bruce in 'Pulp Fiction' had ze een en ander te zeggen. Ze grapt dat hij de rol te danken heeft aan de gevallen Harvey Weinstein. "Bruce Willis heeft Harvey Weinstein voor de rol opgezocht in zijn hotelkamer. En toen kwam hij thuis, slingerend met een ball gag (een seksspeeltje, red.), en kreeg hij de rol!”.

Het publiek wist niet wat het te horen kreeg. Sommigen lachten zich een breuk, anderen reageerden eerder geschokt. Sommigen reageren via de sociale media al dat het "te vroeg" is om zo'n grappen te maken.

Vanavond om 20u00 is de uitzending van 'The Roast of Bruce Willis' te zien op Comedy Central.