Demi Moore slachtoffer van creditcardfraude KDL

11 juli 2018

11u40 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Demi Moore (55) is slachtoffer van creditcardfraude, waarbij de dader zo'n 145.000 euro heeft buitgemaakt. Dit meldt TMZ.

Uit de aangifte blijkt dat Demi's creditcard van American Express in maart was gestolen of zoekgeraakt. Bij het bezorgen van een vervangend exemplaar is het iemand gelukt de creditcard te onderscheppen.

De 35-jarige dader ging, verspreid over enkele weken, met de kaart shoppen in grote warenhuizen in Los Angeles voor een totaalbedrag van 169.000 dollar, omgerekend zo'n 145.000 euro. De dader werd gespot op bewakingscamera's en in april gearresteerd door de FBI. Hij zit nog steeds in de cel.