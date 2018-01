Demi Moore schikt met familie van man die verdronk in haar zwembad MVO

De rechtszaak die de nabestaanden van een man die in Demi Moore's zwembad verdronk aanspanden tegen de actrice, is van de baan. De partijen troffen volgens TMZ een schikking.

In 2015 gaf een werknemer van Demi een klein feestje in haar huis. Zelf was zij daar niet bij aanwezig. Eén van de bezoekers viel waarschijnlijk in het zwembad. De 21-jarige man kon niet zwemmen en verdronk. Zijn familie klaagde de actrice aan voor nalatigheid: er stond nergens aangegeven hoe diep het zwembad was en de decoratieve stenen rond het bad vormden struikelgevaar.

Demi reageerde destijds geschokt op het fatale ongeluk. "Het verlies van een kind is een ongelooflijke tragedie en mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van deze jongeman", liet ze weten. Ook zou ze hebben aangeboden de uitvaartkosten voor de familie te betalen.