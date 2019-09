Demi Moore liet zich door Ashton Kutcher verleiden tot triootjes: “Ik wilde laten zien hoe leuk ik kon zijn” KDL

20 september 2019

17u00 0 Showbizz ‘Inside Out’, de memoires van Demi Moore (56), ligt pas komende dinsdag in de Amerikaanse winkelrekken, maar afgelopen week raakte al veel bekend over wat Demi in het boek schrijft. Zo bleek haar relatie met Ashton Kutcher (41) niet altijd over rozen te lopen.

Demi was initieel heel erg gelukkig met de 16 jaar jongere Ashton aan haar zijde. “Het voelde als een kans om alles opnieuw te doen”, schrijft Demi. “Om terug te gaan in de tijd en te herbeleven hoe het was om jong te zijn. Nog beter dan toen ik zelf twintig jaar oud was.” Maar Demi voelde ook een enorme druk om haar te bewijzen en daarom stemde ze in toen Ashton haar voorstelde om triootjes te doen. “Ik wilde hem laten zien hoe geweldig en leuk ik kon zijn”, schrijft Demi, die later spijt had van haar seksuele uitspattingen.

Die spijt werd nog groter toen Ashton de triootjes gebruikt als excuus om vreemd te gaan. “Omdat we een derde partij in onze relatie hadden gebracht, zei Ashton dat daarmee de grenzen waren vervaagd en dat dat tot een bepaalde hoogte rechtvaardigde wat hij had gedaan”, klinkt het in het boek. Demi en Ashton kondigden eind november 2011 aan dat ze zouden scheiden. Ze waren toen vijf jaar getrouwd.