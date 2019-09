Demi Moore doet boekje open over Ashton Kutcher: “Hij was geobsedeerd door triootjes” TK

22 september 2019

20u00

Bron: Cosmopolitan 0 Celebrities Wanneer een Hollywoodster een autobiografie schrijft, kan je er zeker van zijn dat er sappige details zullen instaan. Dit keer is het de beurt aan Demi Moore (56), die dinsdag haar memoires ‘Inside Out’ publiceert. In het boek vertelt ze onder meer intieme details over haar huwelijk met Ashton Kutcher (41), dat lang niet zo perfect was als het leek.

Ashton Kutcher en Demi Moore gingen in 2003 over alle tongen toen ze met hun relatie naar buiten kwamen. Vooral over het leeftijdsverschil tussen de twee - Moore is 16 jaar ouder - is heel wat inkt gevloeid. Toch leken de twee tegen alle verwachtingen in een goede match, en in 2005 traden ze in het huwelijk. Tot Moore in 2011 de scheiding aanvroeg en Ashton in een breed uitgesmeerd overspelschandaal terecht kwam, nadat hij gefotografeerd werd toen hij met een andere vrouw een bar verliet. In 2013 werd de scheiding uiteindelijk gefinaliseerd.

Maar ook tijdens hun tien jaar durende huwelijk bleek het achter de schermen allerminst goed te gaan, vertelt Demi nu. Ze bevestigt dat Kutcher haar tijdens hun relatie meermaals bedrogen heeft. Ook zou hij geobsedeerd zijn geweest door triootjes, iets waar ze mee instemde. Later kreeg ze spijt van die beslissing. “Ik wilde hem tonen hoe geweldig en leuk ik kon zijn”, klinkt het in het boek. Na twee triootjes besefte ze dat ze de verkeerde keuze gemaakt had. Kutcher gebruikte hun uitdagende seksleven als een excuus om vreemd te gaan. “Omdat we een derde persoon in onze relatie hadden toegelaten, waren de grenzen vervaagd, vond Ashton. Hij vond dat zijn ontrouw daardoor gedeeltelijk werd goedgepraat. Ik voelde me misselijk toen hij dat zei.”

Kinderwens

Demi onthult ook dat ze zwanger werd tijdens het eerste jaar van hun relatie. Het ging om een meisje dat ze Chaplin Ray zou noemen. Helaas kreeg ze na zes maanden zwangerschap een miskraam, wat ze wijt aan haar ‘overmatig drank- en druggebruik’. De twee probeerden in de jaren daarna nog meermaals om zwanger te geraken en Moore onderging meerdere fertiliteitsbehandelingen, maar uiteindelijk bleken die allemaal tevergeefs.

Na zijn huwelijk met Demi begon Ashton een relatie met zijn ex-collega van ‘That 70's Show’, Mila Kunis. De twee zijn intussen 7 jaar samen, waarvan 4 jaar getrouwd. Ze hebben ook twee kinderen samen: dochter Wyatt en zoon Dimitri. Demi werd sinds haar scheiding van Kutcher aan verschillende mannen gekoppeld door de pers, maar bevestigde geen enkele relatie. Ze heeft wel drie dochters uit haar huwelijk met Bruce Willis: Rumer, Scout en Tallulah.