Demi Moore (56) gaat volledig naakt voor Harpers Bazaar KDL

13 september 2019

16u42

Bron: Harpers Bazaar 0 Showbizz Wie Demi Moore zegt, denkt bijna meteen aan haar coverfoto van Vanity Fair uit 1991. Daarop was de actrice hoogzwanger en volledig naakt - met haar handen en een been op een strategische positie - te zien. Nu gaat Demi op haar 56ste opnieuw uit de kleren voor een coverfoto. Dit keer voor Harpers Bazaar.

Demi siert de cover van de oktobereditie van het Amerikaanse modeblad. Niet alleen geeft ze zich daarop volledig bloot voor de fotograaf, ook in het blad deelt ze veel van zichzelf. Zo heeft Demi het over haar kindertijd en liefdesleven, maar praat ze ook openhartig over haar verslavingen.

(Lees verder onder de foto)

Zo vertelt Demi dat ze met een positief gevoel terugblikt op de tijd die ze in de jaren 80 doorbracht in een afkickkliniek, waar ze behandeld werd voor een alcohol- en drugsverslaving. “Sinds ik nuchter ben, mis ik niets meer van mijn leven en alles wat er zich in afspeelt. Ik ben er nu dan ook zeker van dat ik niets meer wil missen en nuchter wil blijven”, klinkt het. Dat Demi van haar verslaving af wilde had alles te maken met haar dochters, Rumer (31), Scout (28) en Tallulah (25) die ze kreeg met haar ex-man Bruce Willis. “Ik ben mijn dochters erg dankbaar dat ze me geholpen hebben met het verbreken van de negatieve cyclus waar ik in vertoefde”, zegt Demi.

Overdosis pillen

Demi vertelt ook over haar jeugd en wat ze meemaakte toen haar moeder een overdosis pillen had genomen. “Ik herinner me nog dat ik mijn kleine vingertjes moest gebruiken om de pillen uit mijn moeders mond te halen terwijl mijn vader haar kaken open sperde. Ik voelde iets veranderen in mezelf en ik wist meteen dat mijn kindertijd voorbij was”, vertelt Demi.

Miskraam

Dat Demi ooit een miskraam had, werd eerder al verteld, maar nu bevestigt de actrice dat nieuws ook. Het gebeurde toen ze 42 jaar oud was en een relatie had met Ashton Kutcher. “Ik heb er toen voor gekozen om gewoon verder te gaan met mijn leven”, zegt Demi daarover.