Demi Lovato zoekt een lief via Instagram: "Ik wil iemand die me behandelt als een koningin"

08 maart 2018

07u45 0 Celebrities Demi Lovato (25) is weer single, en daar wil ze wat aan doen. Ze is op zoek naar een nieuwe partner en gebruikt Instagram om contact op te nemen met mannen die ze wel ziet zitten. "Ik ben aan het leren wat ik wil", zo zegt ze tegen People.

"Er waren jaren dat ik een relatie had, maar eigenlijk niets over mezelf leerde. Nu doe ik dat wel", legt ze uit. "Ik lijdt er zeker niet onder dat ik single ben."

De zangeres was zes jaar samen met Wilmer Valderrama (38), maar twee jaar geleden kwam er een einde aan hun verhaal.

"Ik ben op zoek naar iemand die me behandelt als een koningin", lacht ze. "Dus ik vind het normaal dat ik daar mijn best voor moet doen. Ik ben meestal degene die op de ander afstapt. Ik vraag altijd als eerste van de twee: mag ik je nummer? Of ik stuur een privéberichtje via Instagram."