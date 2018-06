Demi Lovato zinspeelt op seksueel misbruik in haar jeugd

05 juni 2018

05 juni 2018

Bron: People 0 Celebrities Een tweet over een grap met haar bodyguard brak Demi Lovato (25) zuur op. Haar fans noemden het seksueel misbruik, waarna de zangeres suggereerde dat ze in haar jeugd zelf misbruikt werd.

De heisa rond de tweet begon zondag, toen de Amerikaanse zangeres bekende dat ze ooit een vrouw van lichte zeden naar haar bodyguard Max gestuurd had. De vrouw liep ongevraagd de kamer binnen, waarna ze Max in zijn kruis greep. Fans van Demi waren geschokt door de onthulling en tikten haar op de vingers. "Mannen kunnen ook aangerand worden. Aanranding is aanranding", klonk het op Twitter. "Dit is seksueel misbruik."

De zangeres liet zich echter niet uit het lood slaan. "Geloof me, ik weet wat seksueel misbruik is", tweette ze, gevolgd door verontschuldigingen. "Luister naar de tekst van mijn liedje 'Warrior', dan heb je misschien meer begrip." De zangeres - die eerder al open was over haar depressie en eetstoornis - lijkt hiermee te suggereren dat ze ooit het slachtoffer werd van seksueel misbruik. "De tekst spreekt voor zich", liet de zangeres in 2013 weten bij de release van het nummer toen een reporter vroeg waar de cryptische boodschap over ging. "Voorlopig kent enkel mijn familie het verhaal erachter. Wanneer ik er klaar voor ben, zal ik het zelf wel delen met de buitenwereld." Sindsdien heeft de zangeres nooit meer iets gelost over de betekenis achter het lied, tot nu.