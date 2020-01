Demi Lovato wist niet of ze na overdosis nog zou optreden: “Het was heel eng” BDB

31 januari 2020

09u40

Bron: ANP 0 Celebrities Na haar overdosis in 2018 was Demi Lovato er niet zeker van of ze ooit weer op het podium zou staan. “We wisten niet wat er zou gebeuren. We wisten niet hoe gezond ik hieruit zou komen. Het was een hele enge tijd”, vertelde de zangers donderdag in het radioprogramma van Andy Cohen.

Lovato schreef vier dagen voor haar overdosis het nummer ‘Anyone’. “Het gaat over die periode in mijn leven waarin het helemaal misging. Het gaat over alles wat ik toen meemaakte en de kwetsbaarheid die ik voelde.”

Lovato wou het liedje op een speciaal moment delen met het grote publiek. “Ik lag nog in het ziekenhuis, maar ik dacht: als ik dit overleef, dan hoop ik mijn comeback te maken bij de Grammy’s met dit nummer.”

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover. “Toen ik het liedje zong, keek ik naar de eerste rij en zag ik mijn moeder en mijn twee zussen. Dat was wel wat overweldigend”, aldus Lovato, die komend weekend het volkslied zingt bij de Super Bowl. "Dit was mijn eerste optreden in anderhalf jaar tijd. Ik ben heel erg dankbaar dat de respons zo geweldig was.”