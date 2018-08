Demi Lovato wil weg uit afkickkliniek SD

08 augustus 2018

06u46

Bron: ANP 0 Celebrities Demi Lovato (25) zou zo snel mogelijk weg willen uit de afkickkliniek waar ze zichzelf onlangs heeft ingecheckt. Dat hebben bronnen gemeld aan Radar Online. De zangeres, die eind juli in het ziekenhuis werd opgenomen nadat ze een overdosis heroïne tot zich had genomen, denkt dat het niet nodig is om een dergelijk afkickprogramma te volgen.

"Dat is misschien wat extreem gedacht van haar," aldus een bron. "Om haar familie en vrienden tevreden te stellen, gaat ze er toch mee door, maar eigenlijk denkt ze dat ze het zelf wel kan."

In welke kliniek Demi Lovato momenteel zit, is niet bekend. De ster zou alle hulp krijgen die ze nu nodig heeft. "Demi kampt met zowel een drank- en drugsverslaving, met daarbij mentale problemen en een eetstoornis. Daar is ze altijd eerlijk over geweest," meldt de bron.