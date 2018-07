Demi Lovato weigerde kort voor overdosis hulp van afkickspecialisten Redactie

26 juli 2018

17u49 1 Celebrities Het management van de Amerikaanse actrice-zangeres Demi Lovato (25) - die dinsdag een overdosis heroïne nam en in het ziekenhuis belandde - blijkt haar een paar weken geleden een zogenoemde interventie te hebben aangeboden. Een team afkickspecialisten ging naar haar huis om de ster over te halen zich te laten behandelen. Maar ze weigerde mee te gaan.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ wees Lovato het interventieteam de deur en ging vervolgens verder met feesten in haar villa in de Hollywood Hills.

Haar terughoudendheid om daadwerkelijk hulp te zoeken zou eveneens de reden zijn waarom haar manager Phil McIntyre, die de voorbije jaren steeds aan haar zijde stond, enkele maanden geleden zijn ontslag heeft gegeven. Toch zou hij het zijn geweest die de rest van haar team aanspoorde om haar te blijven overtuigen.

Ambulancemedewerkers vonden Demi Lovato dinsdag bewusteloos in haar woning. Officieel is nog steeds niet bevestigd dat Demi een bijna fatale overdosis van een harddrug nam. Wel is bekend dat het inmiddels weer wat beter met haar gaat.