Demi Lovato was niet welkom op het huwelijk van Nick Jonas: “Het brak haar hart” KD

31 december 2018

15u34

Bron: US Weekly 0 Celebrities Demi Lovato (26) is er het hart van in dat ze niet gevraagd werd op het huwelijk van Nick Jonas (26). De twee waren lange tijd beste vrienden, maar daar lijkt dit jaar een einde aan te zijn gekomen. “Het brak Demi’s hart”, aldus haar entourage.

Demi en Nick kennen elkaar al van hun vroege tienerjaren. De twee speelden mee in de films ‘Camp Rock’ en ‘Camp Rock 2: The Final Jam’. Demi vertolkte de hoofdrol Mitchie Torres, Nick gaf samen met z'n broers gestalte aan de bandleden van de fictieve groep Connect 3. Dankzij de film werden Demi Lovato en Joe Jonas, de oudere broer van Nick, in het echte leven een koppel. Demi werd zo kind aan huis bij de Jonas Brothers.

De relatie met Joe bleef niet duren, maar met Nick had Demi er wel een vriend voor het leven bij. De twee refereerden in interviews meermaals naar elkaar als ‘beste vrienden’ en gingen zelfs samen op tournee doorheen de VS. Fans waren dan ook verbaasd toen dit jaar bleek dat de sterren elkaar ontvolgd hadden op sociale media. Er blijkt nu écht een haar in de boter te zitten, want US Weekly meldt dat de ‘Warrior’-zangeres niet uitgenodigd was op het huwelijk van haar voormalige boezemvriend. “Het brak haar hart”, aldus een bron.