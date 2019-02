Demi Lovato verlaat Twitter nadat ze ‘ongepaste’ meme deelde KD

04 februari 2019

11u28

Bron: ANP 0 Celebrities Demi Lovato (26) heeft haar Twitteraccount gewist. Dat gebeurde nadat ze zondagavond werd overladen met negatieve reacties tijdens de Super Bowl omdat ze zich met een tweet laatdunkend had uitgelaten over rapper 21 Savage.

De Britse rapper werd zondagochtend aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst omdat zijn visum voor de VS verlopen zou zijn. De kans bestaat dat hij het land wordt uitgezet. Lovato schreef op Twitter: "De memes over 21 Savage zijn mijn favoriete onderdeel van de Super Bowl." Meteen na Lovato's tweet begonnen gebruikers haar uit te schelden. Enkele sterren noemden haar reactie ongepast.

Veel Twitter-gebruikers herinnerden de zangeres vervolgens aan haar druggebruik. Daar was ze op haar beurt kwaad over en niet veel later trok ze de stekker eruit met: "F**k Twitter, dit is waarom ik niet meer tweet". Op Instagram verdedigde de zangeres zichzelf. “Ik lachte helemaal niet met zijn deportatie, maar met het feit dat niemand wist dat hij Brits was. Het spijt me als ik hiermee iemand voor de borst stootte, maar dat is echt geen reden om te lachen met iemands verslaving en al zeker niet met een overdosis.”