Demi Lovato staat stil bij verslaving: "Normaal zou ik nu zeven jaar clean geweest zijn"

16 maart 2019

17u01

Demi Lovato zou gisteren zeven jaar clean en nuchter zijn geweest als ze niet was hervallen. De zangeres, die nu acht maanden geen drugs of alcohol heeft genuttigd, staat desondanks stil bij deze niet gehaalde mijlpaal. "Vandaag zou ik zeven jaar nuchter zijn geweest. Ik heb er geen spijt van dat ik van de wagen ben gevallen omdat ik die fouten moest maken, maar ik moet nooit vergeten dat dat precies was wat het waren: fouten", schreef Demi op Instagram Stories.

De 26-jarige zangeres is dankbaar dat ze ook bij haar terugval kon rekenen op hulp van de Anonieme Alcoholisten (AA) en weet dat terugvallen bij verslavingen horen. "Ik ben niet zes jaar kwijtgeraakt, die ervaring zal ik altijd blijven houden, maar nu voeg ik een nieuwe tijd en ervaring aan mijn reis toe."

Demi heeft daarnaast een boodschap voor volgers die ook worstelen. "Als je bent teruggevallen en bang bent om opnieuw hulp te zoeken, weet dan dat het mogelijk is om die stap naar herstel te zetten. Als je vandaag in leven bent, dan kun je terugkomen. Je bent het waard."

De zangeres werd in juli opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis. Haar assistente trof haar bewusteloos aan in bed na een lange nacht feesten. Demi was maanden daarvoor hervallen in haar verslaving.