Demi Lovato rekent af met kritische fan op Instagram SD

19 november 2018

07u18

Bron: ANP 0 Celebrities Demi Lovato heeft korte metten gemaakt met een volger van het Instagram-account CommentsByCelebs. Hierop werd beweerd dat de zangeres “zich louter omringt met ja-knikkers die alleen maar op haar geld uit zijn en dat ze niet ziet wat er daadwerkelijk gaande is”. Dit naar aanleiding van het ontslag van Dani Vitale, een van Demi’s achtergronddanseressen, die vlak na de bijna fatale overdosis met de media zou hebben gesproken.

“Het is niet eerlijk dat Dani is ontslagen, zij was een van de weinige mensen die zich daadwerkelijk bekommerde om Demi’s gezondheid. Zij heeft haar drie jaar bijgestaan en geholpen. Nu omringt Demi zich alleen maar met geldwolven”, aldus een volger. Demi reageerde furieus op het bericht en schreef: “Je hebt geen idee waar je het over hebt. Echte vrienden houden hun mond als je bijna ten onder gaat aan een overdosis.”

Lovato is aan de beterhand en vertoont zich stilaan weer in het openbaar. Wel staat ze nog steeds onder toezicht van de kliniek waar ze haar eerste periode succesvol afsloot. De zangeres werd afgelopen juli met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, nadat ze een bijna fatale overdosis drugs tot zich had genomen. Demi kampt al jaren met verslavingsverschijnselen en is daar naar de buitenwereld toe altijd eerlijk en open over geweest.