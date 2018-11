Demi Lovato post voor het eerst sinds overdosis een foto op Instagram (en verwijdert emotionele dankbede) KD

07 november 2018

10u57 0 Celebrities Demi Lovato (26) is terug actief op Instagram. De zangeres plaatste voor het eerst sinds haar overdosis een foto op het sociale netwerk. Opmerkelijk: de dankbede die ze online plaatste na haar overdosis is nergens meer te bespeuren.

“Ik ben zo dankbaar dat ik op tijd thuis ben om te stemmen. Eén stem kan het verschil maken, dus zorg ervoor dat je stem gehoord wordt”, schrijft de zangeres bij een foto van zichzelf op Instagram. Het is de eerste ‘eigen’ foto van de Amerikaanse ster sinds haar overdosis. Op het beeld ziet de zangeres er, iets meer dan drie maanden na haar opname, opvallend goed uit. Opmerkelijk: haar vorige post, een dankbede waarin ze haar hospitalisatie bevestigde, is van haar pagina verdwenen.

(lees verder onder de foto)

“Ik ben altijd open geweest over mijn relatie tot verslaving. En ik heb geleerd dat deze ziekte niet met de tijd verdwijnt of minder wordt. Het is iets dat je moet blijven overwinnen, en zover ben ik duidelijk nog niet. Ik ben God dankbaar dat ik nog leef”, schreef ze toen. “En mijn fans ben ik dankbaar voor alle liefde en steun. Jullie positieve gedachten en gebeden hebben me door deze moeilijke tijd geholpen”, klonk het. “De liefde die jullie getoond hebben, zal ik nooit vergeten. Ik kijk uit naar de dag waarop alles achter de rug is. Ik zal blijven vechten.” Het lijkt erop dat die dag nu aangebroken is.

De zangeres, die ondertussen 100 dagen clean is, werd er eerder dit jaar opgenomen nadat ze thuis een overdosis drugs had genomen. Twee dagen geleden werd Demi voor het eerst in het openbaar gespot tijdens een etentje met modeontwerper Henry Levi. “Het lijkt erop dat alles terug goed met haar gaat”, aldus een bron.