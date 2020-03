Demi Lovato over oorzaak van haar eetstoornis: “Ik mocht van mijn manager zelfs geen verjaardagstaart eten” MVO

06 maart 2020

15u13 0 Celebrities De Amerikaanse zangeres Demi Lovato (27) is bezig aan een succesvolle comeback, en niet alleen op professioneel vlak. Ook haar gezondheid is er het laatste jaar enorm op vooruitgegaan. Ze heeft haar drugsverslaving overwonnen, net als een eetstoornis waar ze al jaren mee worstelde.

Tijdens een interview met Ellen Degeneres vertelde Lovato voor het eerst openhartig over haar problemen met voeding. “Jarenlang was ik obsessief bezig met wat ik at”, bekent ze. “Ik had boulimie en zocht lange tijd niet naar de hulp die ik nodig had.” Maar toen ze eindelijk aan de beterhand was, maakte de buitenwereld het haar moeilijk. Ze moest uiteindelijk zelfs van team veranderen.

“Mijn voormalige team controleerde alles wat ik at”, legt ze uit. “Wanneer ik in een hotel sliep, haalden ze de telefoon er weg zodat ik geen roomservice kon bestellen. Als er een schaal met fruit stond, werd ook die weggehaald, omdat dat extra suikers waren. We hebben het dus niet over brownies en snoep, maar over fruit! Ze zorgden er zelfs jarenlang voor dat ik geen verjaardagstaart kreeg. Wat ik kreeg was een ‘watermeloentaart’, wat eigenlijk niet meer was dan een watermeloen versneden in de vorm van een taart. Dat gaf me het gevoel dat ik dik was, dus ik had een heel slecht zelfbeeld.”

Overdosis

Die deuk in haar zelfvertrouwen zorgde er volgens Demi ook voor dat ze na zes jaar sober te zijn opnieuw naar de fles greep. “De situatie maakte me enorm ongelukkig en dat leidde tot het opnieuw opnemen van gevaarlijke gewoontes”, gaat ze verder. “Ik had geen alcohol meer aangeraakt sinds mijn 19de, maar ik voelde me nog slechter dan toen ik wél dronk. Dus ik stelde me de vraag waarom ik eigenlijk sober was, waardoor ik weer begon te drinken. Diezelfde avond nog ging ik naar een feestje, waar ook andere substanties beschikbaar waren, en begon ik weer te gebruiken. Het heeft geen drie maanden geduurd voor ik in het ziekenhuis lag met een overdosis.”

Nu gaat het gelukkig veel beter. “Ik heb een nieuw team, en zij laten me alles eten wat ik wil”, lacht ze. “Ik ben opnieuw sober. En ik besef nu eindelijk dat ik niets nodig heb om gelukkig te zijn, behalve mezelf. Geen drank, geen drugs, geen partner,... Ik ben genoég. En daarom breng ik binnenkort ook mijn nieuwe single ‘I Love Me’ uit. Ik wil andere mensen die gelijkaardige gevoelens hebben duidelijk maken dat ze er zélf door kunnen komen, dat ze perfect zijn zoals ze zijn."