Demi Lovato nagelt Instagram aan de schandpaal: “Waarom tonen jullie mij deze bodyshaming nonsens?”

07 januari 2019

11u32

Bron: Instagram/Twitter 0 Celebrities Demi Lovato (26) heeft Instagram aan de schandpaal genageld nadat ze een advertentie voorgeschoteld kreeg waarin dikke mensen belachelijk worden gemaakt. Pijnlijk, want de zangeres liet zich in het verleden al behandelen voor een eetstoornis. Het sociale mediaplatform heeft zich ondertussen geëxcuseerd voor het voorval en de advertentie laten verwijderen.

Terwijl Demi doorheen haar tijdlijn op Instagram scrolde, kwam ze een misplaatste advertentie voor een online game tegen. De afbeelding toont twee vrouwen, bij eentje staat ‘obees’, bij de andere ‘mooi’. De ‘Skyscraper’-zangeres reageerde verontwaardigd op de advertentie. “Waarom passeert deze fatshaming nonsense op mijn tijdlijn? Er zijn zoveel dingen verkeerd met deze advertentie.”

Demi, die in het verleden last had van een eetstoornis, stak daarna meisjes overal ter wereld een hart onder de riem, ongeacht hun vorm of gewicht. “Je kan mooi zijn op elk gewicht”, schrijft ze.

Daarna viel ze de online game aan en rekende ze af met Instagram. “Dit is schadelijk voor iedereen die zich gemakkelijk laat beïnvloeden door de sociale druk van de dieetcultuur. We moeten constant gewicht verliezen in een wereld die ons leert dat we onze waarde moeten gelijkstellen met hoe we er uitzien. Dit is vooral schadelijk voor wie herstelt van een eetstoornis”, klinkt het boos. Demi die zelf lange tijd aan boulimie leed, weet waar ze over spreekt. Ze merkt dan ook op dat zulke advertenties invloed op haar hebben.

“Alsjeblieft Instagram, zorg ervoor dat deze zever niet meer verschijnt op mijn tijdlijn of die van anderen die gemakkelijk beïnvloed kunnen worden door deze smerige advertentie. Mensen zijn zich tegenwoordig bewust van mentale gezondheid, dus ik verwacht van jullie dat jullie beter weten dan deze advertentie toe te laten op jullie app”, aldus de zangeres. Ze liet ook nog weten wat ze van de game zelf vond. “Schandalig.”

Heel wat fans steunen Demi in haar betoog. Ook bij de sterren klinkt er applaus. Kim Kardashian deelde Demi’s betoog op Twitter. Na aanhoudende druk gaf ook Instagram thuis en bood de dienst verontschuldigingen aan. “Het spijt ons. De advertentie in kwestie werd per ongeluk goedgekeurd. We hebben de reclame nogmaals bekeken en hebben besloten om het te verwijderen. In de toekomst zal het niet meer verschijnen op de tijdlijn van gebruikers.”

