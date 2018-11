Demi Lovato laat zich deeltijds opnemen in afkickkliniek KD

08 november 2018

09u38

Bron: TMZ 1 Celebrities Demi Lovato (26) laat de afkickkliniek niet helemaal achter zich. De zangeres zal er de komende tijd drie dagen per week verblijven. De rest van de week woont de ster thuis onder permanente bewaking. Dat meldt TMZ.

Demi Lovato liet eerder deze week op social media van zich horen, toen ze ging stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika. Het bewijs dat de zangeres niet meer in de afkickkliniek verbleef. Nu blijkt dat ze zich wel nog deeltijds laat opnemen, om de overgang naar haar normale leven geleidelijk aan te laten verlopen.

Demi zal drie dagen per week doorbrengen in een afkickkliniek waar ze, omringd met begeleiders en lotgenoten, blijft werken aan haar herstel. De overige vier dagen brengt ze thuis door, zij het met een coach die haar 24 uur per dag in de gaten houdt, om een terugval te voorkomen. De zangeres dient ook dagelijks bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten bij te wonen om op het rechte pad te blijven.