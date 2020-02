Demi Lovato krijgt eigen talkshow LV

07 februari 2020

07u26

Na haar gastrol in het laatste seizoen van 'Will & Grace' heeft Demi Lovato de smaak van televisie weer te pakken. De voormalig Disney-ster krijgt een eigen talkshow.

Lovato gaat voor het nieuwe streamingplatform Quibi een praatprogramma maken, waarin ze het onder meer wil hebben over relaties, activisme, lichaamsbeeld, seks, genderidentiteit, social media en welness, zo lieten de makers van de talkshow donderdag weten. Het programma heeft de voorlopige titel ‘Pillow Talk With Demi Lovato’ gekregen.

“Ik heb mezelf altijd gezien als iemand die eerlijk is over de issues waar mijn generatie mee te maken heeft”, aldus de 27-jarige in een statement. “Ik kijk er naar uit die open gesprekken te voeren en kijkers de kans te geven zich te identificeren met de onderwerpen en de gasten”, zegt ze verder, om daar aan toe te voegen: “maar er zal ook ruimte zijn voor humor.”