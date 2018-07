Demi Lovato krijgt bezoek in het ziekenhuis van ex-vriendje Wilmer Valderrama DBJ

26 juli 2018

06u18

Ex-vriendje en 'That 70s Show'-acteur Wilmer Valderrama (38) is gespot in het ziekenhuis waar Demi Lovato is opgenomen na haar overdosis. De twee hadden van 2010 tot 2016 een relatie.

Volgens E! kwam de That '70s Show-acteur woensdagmiddag rond drie uur aan bij het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles. Hij werd door de beveiliging naar binnen gesluisd. Het is niet duidelijk hoelang Wilmer bij Demi is gebleven.

In en rond het ziekenhuis zijn beveiligingsmaatregelen genomen om fans, pers en andere onbevoegden op afstand te houden. Een bron meldt aan Us Weekly dat ook bij de kamer van de zangeres twee beveiligers staan. "Ze hebben de opdracht gekregen om alleen mensen toe te laten die Demi's moeder heeft goedgekeurd. De hele afdeling is eigenlijk niet toegankelijk en de kamers naast haar blijven leeg."

De 25-jarige werd dinsdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een overdosis. Haar familie heeft laten weten dat de zangeres bij bewustzijn is. Een woordvoerder waarschuwde in een statement ook dat "sommige informatie" die wordt verspreid niet juist is. Om welke informatie het gaat, is niet duidelijk. De familie vraagt om privacy voor Demi.