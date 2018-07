Demi Lovato is nog te ziek om zich te laten opnemen in afkickcentrum DBJ

31 juli 2018

12u41

Bron: TMZ 0 Celebrities Demi Lovato (25) is na haar overdosis nog steeds te ziek om zich te laten opnemen in een afkickkliniek. Ze heeft nog te hoge koorts en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Een opname is nog niet aan de orde.

Een mogelijke opname in een afkickkliniek is voor Demi Lovato nog niet aan de orde. De Amerikaanse zangeres heeft nog te hoge koorts en voelt zich nog te misselijk om er aan te denken, weet de Amerikaanse website TMZ die personen uit haar entourage sprak.

De dokters zouden zelfs nog niet weten wanneer de 'Let It Go'-zangeres het ziekenhuis zou kunnen verlaten, laat staan dat ze zich naar een afkickcentrum zou begeven. Bronnen uit haar omgeving vertellen dat ze niet weten hoe Lovato zou reageren op het onderwerp. "We weten gewoon niet waar haar hoofd op dit moment staat", zegt een van hen.

De zangeres kan niet gedwongen worden om af te kicken, die beslissing moet van haarzelf komen. Lovato liet zich in 2010 al een keer opnemen om van drugs af te kicken, al zei ze toen dat het om een eetprobleem ging.

De Amerikaanse superster werd vorige week in allerijl naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een overdosis had genomen. Over welk soort drugs het ging is niet bekend.