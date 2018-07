Demi Lovato in stabiele toestand na overdosis: "Ze wil iedereen bedanken voor de steun" MVO/DBJ

25 juli 2018

10u15 231 Celebrities Demi Lovato (25) is volgens Amerikaanse media met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De zangeres zou een overdosis drugs hebben genomen, welke drugs is nog niet duidelijk. De artieste werd dinsdagochtend vanuit haar huis in Los Angeles overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens TMZ zou Demi Lovato geen overdosis heroïne genomen hebben zoals eerst gezegd, maar een andere drug. Om welke drug het gaat is niet bekend. Lovato zou het niet verteld hebben aan de hulpdiensten, meldt een bron dicht bij de zangeres. Wel werd de popster behandeld met Narcan, dat wordt gebruikt als noodmiddel bij een overdosis. Een gerechtelijk dossier werd niet geopend door de politie omdat er op de plaats waar Lovato haar overdosis nam, geen drugs werden gevonden.

Inmiddels is duidelijk dat de popster aan de betere hand is. "Demi is wakker en met haar familie, die iedereen wil bedanken voor de liefde, gebeden en steun", zegt de woordvoeder van Lovato. Hij vraagt vervolgens om haar privacy te respecteren.

Verleden

Lovato heeft in het verleden al vaker drugsproblemen gehad. Op haar negentiende liet ze zich al opnemen in een afkickkliniek. Vorig jaar vertelde ze in de documentaire 'Simply Complicated' openhartig over haar drugsgebruik en meldde ze vol trots dat ze al jaren volledig nuchter is.

Vorige maand bracht ze nog een nieuw nummer uit met de titel 'Sober'. In het liedje meldt Demi dat ze na zes jaar zonder alcohol en drugs nu geen geheelonthouder meer is. "Papa, vergeef het me dat ik drank op de grond heb laten vallen", zingt ze onder meer in Sober.

"Het ging al even niet goed"

Volgens vrienden van Lovato komt haar ziekenhuisopname niet uit de lucht vallen. Meerdere bronnen hebben aan Entertainment Tonight laten weten dat ze zich de laatste tijd distantieerde van hen en 'de verkeerde mensen opzocht'.

Hoewel de toestand van de zangeres inmiddels stabiel is, is er volgens de bronnen nog heel wat werk aan de winkel voor haar om weer gezond te worden. "Ze zit echt niet goed in haar vel. Demi ging veelvuldig uit tot diep in de nacht, zag er slecht uit. We dachten eerst dat het kwam door slaapgebrek of een slecht dieet, maar het was veel erger dan dat."

"Demi vecht al jaren tegen haar demonen. Dat ging heel lang goed, maar ergens onderweg dreef ze de personen die echt om haar geven weg. Het werd een ongezonde situatie, waarin sommige professionele contacten ook niet meer met haar wilden werken," aldus een bron. "Ze wist zelf ook wel dat het niet goed met haar ging, maar gaf haar werk daarvan de schuld."

Concert afgelast

Het concert van Demi Lovato dat op 26 juli in Atlantic City, New Jersey, zou plaatsvinden is afgezegd. Ook een uitzending van het FOX-programma Beat Shazam is gecanceld, waarin de 25-jarige te gast was. De zender heeft dat via een persbericht laten weten: "In het licht van de recente gebeurtenissen, hebben we besloten de uitzending te vervangen voor een andere. Onze gedachten zijn bij Demi en haar familie."