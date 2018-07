Demi Lovato in allerijl naar ziekenhuis gebracht na overdosis MVO

24 juli 2018

22u27 106 Celebrities Zangeres Demi Lovato (25) is vandaag met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het zou om een overdosis heroïne gaan.

Nog voor de middag werd ze door de hulpdiensten weggebracht. Om 13u48 lokale tijd werd ze bewusteloos aangetroffen in haar huis in de Hollywood Hills. Haar huidige toestand is onbekend, maar ze is momenteel nog in behandeling, zo meldt de Amerikaanse nieuwssite TMZ.

De politie liet de nieuwszender weten dat Lovato ook thuis al behandeld werd met een medicijn genaamd Narcan, dat specifiek is ontwikkeld voor spoedgevallen met een overdosis.

Vorige maand onthulde Lovato nog dat ze was hervallen na zes jaar soberheid. In haar nieuwe single 'Sober' verontschuldigt ze zich bij haar moeder en vader voor haar buitensporig gedrag. Ook geeft ze mee dat ze zich verontschuldigt aan de fans die ze verloren heeft. In een liveopname van het nummer wordt ze zichtbaar emotioneel en breekt haar stem tijdens het zingen. Aan het eind zingt ze nog: "Ik beloof dat ik hulp ga zoeken".

In 2010 werd de popster al eens opgenomen in een afkickkliniek. Toen was ze voornamelijk verslaafd aan alcohol, maar ook aan drugs. Met name heroïne en cocaïne. Ze sprak openlijk over haar problemen na haar herstel. "Ik kon geen 30 minuten zonder drugs", bekende ze toen.