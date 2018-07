Demi Lovato hielp broer van Ariana Grande sober worden MVO

14u57 0 Celebrities Joan Grande, de moeder van popzangeres Ariana Grande, verklaarde in een lange tweet dat Demi Lovato haar zoon hielp herstellen van zijn drugsverslaving. Lovato ligt momenteel zelf in het ziekenhuis na een overdosis.

"Ik vind het vreselijk van Demi en hoop dat ze snel herstelt", schrijft Joan. "Ik weet dat ze dat kan doen met veel steun en hard werk. Ze is een lief meisje dat anderen graag helpt. Ze was er voor mijn zoon, Frankie, toen hij vocht om terug sober te worden. Hij is nu net een jaar terug nuchter. Ze is er ook altijd voor Ariana geweest, om met haar te praten over de druk van opgroeien in de spotlights."

Demi is momenteel in stabiele toestand en volgens haar familieleden is ze opnieuw bij bewustzijn. Ze werd gisteren in allerijl naar het ziekenhuis gebracht na een overdosis opiaten. Wanneer de zangeres weer naar huis mag is nog niet bekend.