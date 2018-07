Demi Lovato heeft complicaties na overdosis TDS

30 juli 2018

21u01

Bron: ANP 0 Celebrities Demi Lovato ligt zes dagen na haar opname nog altijd in het ziekenhuis in Los Angeles. Volgens TMZ komt dat doordat de zangeres flink ziek is geworden, zo schrijft de entertainmentsite op basis van een bron met kennis uit eerste hand.

Demi zou extreem misselijk zijn en hoge koorts hebben, complicaties die verband houden met een overdosis. Vorige week balanceerde de zangeres naar verluidt op het randje van de dood na haar vermeende overdosis. TMZ schreef al eerder dat het weinig had gescheeld of ze had het leven gelaten.

De 25-jarige zangeres werd dinsdag bewusteloos aangetroffen in bed na een lange nacht feesten. Lovato had de hele nacht de verjaardag van één van haar achtergronddansers gevierd. Ze organiseerde het feestje zelf, bij haar thuis. Demi ging die ochtend gewoon slapen, maar toen ze na lange tijd nog niet uit bed kwam, rook haar assistent onraad. Ze probeerde Demi zelf wakker te maken, maar dat lukte haar niet. Uiteraard raakte ze toen in paniek.

De vrouw belde vervolgens de hulpdiensten, die zoals eerder gerapporteerd het medicijn Narcan toedienden. Het medicijn wordt gebruikt voor een overdosis opiaten, maar er bestaat geen zekerheid over welke drugs de popster heeft genomen. Demi weigerde namelijk te vertellen wat ze had geslikt of gebruikt, eens ze weer bij bewustzijn was.

Noodoproep

De nooddiensten in Los Angeles hebben donderdag ook delen vrijgegeven van de noodoproep die dinsdag vanuit het huis van Demi Lovato is gedaan. In het gesprek zegt de medewerker van alarmlijn 911 dat de medische hulp ieder moment kan arriveren. "Nog even en je hoort de sirenes al", probeert hij de beller gerust te stellen. Die vraagt daarop of het zonder sirenes kan, vermoedelijk om minder aandacht te vestigen op het incident.

De 911-telefonist laat weten dat hij dat niet kan regelen, omdat het om een medisch noodgeval gaat. Het gesprek houdt op op het moment dat de ambulance is gearriveerd bij het huis van Demi.