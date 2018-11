Demi Lovato heeft afkickkliniek verlaten KD

05 november 2018

09u15

Bron: PEOPLE/TMZ 0 Celebrities Demi Lovato (26) heeft de afkickkliniek verlaten. De zangeres, die ondertussen bijna 100 dagen clean is, werd er eerder dit jaar opgenomen na een overdosis. “Het gaat goed met haar”, bevestigt de Amerikaanse nieuwssite PEOPLE.

Demi werd gespot tijdens een etentje met modeontwerper Henry Levi. Ooggetuigen vertellen dat de twee voortdurend aan het lachen waren. Een bron dicht bij de zangeres bevestigt dat ze de afkickkliniek verlaten heeft. “Ze is sinds een paar dagen terug in L.A.”, klinkt het. “Het lijkt erop dat alles terug goed met haar gaat.” Tijdens het weekend werd de ster ook in Beverly Hills gezien terwijl ze van een spa-uitje genoot, volgens berichten van nieuwssite TMZ.

Enkele fans op Twitter lieten ook weten dat ze de zangeres terug in het openbaar gezien hadden. “Demi liep ons net voorbij, ze zag er zo gezond als ooit uit. Ik heb gehoord dat ze bijna 100 dagen clean is”, schrijft iemand.

.@ddlovato just walked past us at Halloween Horror Nights looking healthy as ever. heard she’s almost 100 days clean. 🙏🏽 Phil Shaw 📸(@ PhilShaw) link

Demi werd eind juli opgenomen in het ziekenhuis nadat ze thuis een overdosis drugs had genomen. Twee weken later werd ze opgenomen in een afkickkliniek. Het is niet de eerste keer dat de zangeres moet afkicken. In 2010 liet de zangeres zich ook al opnemen.