Demi Lovato geeft toe na alcoholverslaving: "Ik ben hervallen" TDS

22 juni 2018

06u53 0 Celebrities Demi Lovato heeft gisteren een nieuwe en emotionele single gelanceerd. In haar song 'Sober' wordt meteen duidelijk dat de zangeres haar strijd tegen de alcoholverslaving waar ze al jaren mee kampt heeft verloren. "Mama, het spijt mij. Ik ben niet meer nuchter", zingt ze.

Het emotionele nummer zorgde meteen voor heel wat ongerustheid. In de teksten van het nummer vraagt Lovato om vergeving van haar ouders, en ook van haar trouwe fans. "Mama, het spijt mij. Ik ben niet meer nuchter. Papa, sorry voor alle drank op de vloer. Aan al diegene die me nooit verlaten hebben, we hebben dit al meegemaakt. Ik ben niet meer nuchter", klinkt het. Bij het nummer kwam ook een donkere videoclip, die duidelijk maakt dat Demi weer diep zit.

Begin dit jaar vierde de zangeres nog dat ze al zes jaar van de drank en drugs af was. “Zo dankbaar voor nog een jaar van vreugde, gezondheid en geluk. Het is mogelijk", twitterde de zangeres toen. Haar gevecht tegen alcohol bleek dus moeilijker dan gedacht.

Haar weg naar geheelonthouding was ook al niet gemakkelijk. In een documentaire over haar leven onthulde de zangeres dat ze, terwijl ze in 2012 een ‘nuchtere levensstijl’ promootte, nog steeds drugs gebruikte. “Ik werkte niet aan mijn programma, ik was nog niet klaar om nuchter te worden,” zei ze in ‘Demi Lovato: Simply Complicated’. “Ik smokkelde cocaïne vliegtuigen in, ik gebruikte stiekem in badkamers.”