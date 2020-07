Demi Lovato gaat trouwen: “Je zorgt ervoor dat ik de beste versie van mezelf ben” BDB

Bron: Instagram 0 Celebrities Na een zware depressie, een eetstoornis en een drankprobleem lacht het leven Demi Lovato (27) opnieuw toe. De voormalige Disney-ster maakt op Instagram namelijk bekend dat haar vriend Max Ehrich (29) haar ten huwelijk heeft gevraagd. “Ik heb me nog nooit zo onvoorwaardelijk geliefd gevoeld”, schrijft ze bij de post.

Lovato deelt op sociale media enkele romantische foto’s met haar verloofde op het strand. “Toen ik een klein meisje was, noemde mijn biologische vader me altijd zijn “kleine partner”. Iets dat misschien vreemd zou klinken zonder zijn zuidelijke, cowboyachtige accent, maar voor mij was het volkomen logisch”, schrijft de zangeres bij de kiekjes. “En vandaag is dat woord weer volkomen logisch, want ik sta op het punt om iemand anders partner te worden.”

Lovato laat in het bericht duidelijk blijken dat ‘The Young and the Restless’-acteur en zanger Max Ehrich de liefde van haar leven is. “Ik wist dat ik van je hield op het moment dat ik je ontmoette”, schrijft ze verder. “Ik heb me nog nooit zo onvoorwaardelijk geliefd gevoeld door iemand in mijn leven. Je zorgt ervoor dat ik de beste versie van mezelf ben.”

Demi en Max maakten eind maart per ongeluk bekend dat ze een koppel zijn, toen de zangeres plots opdook in een filmpje van Ehrich op Instagram. De twee zouden elkaar enkele weken daarvoor hebben leren kennen. Na een relatie van een paar maanden zijn ze nu dus blijkbaar klaar voor de volgende grote stap: elkaar het jawoord geven.

