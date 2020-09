Demi Lovato en Max Ehrich uit elkaar SDE

25 september 2020

07u43

Bron: Page Six/People 0 Celebrities Droevig nieuws voor Demi Lovato (28). Volgens het doorgaans goed ingelichte Page Six is haar relatie met Max Ehrich (29) voorbij. De zangeres en de acteur kondigden in juli nog aan dat ze verloofd waren.

Donderdag doken de eerste geruchten over problemen op. “Het is nog niet voorbij”, vertelde een bron aan Page Six. “Maar het zit eraan te komen." Dat de bodyguard en zus van Demi Max niet meer volgden op Instagram, bleek voor veel fans een erg duidelijk teken dat er iets goed mis zat. Amper enkele uren later werd dan ook bevestigd dat het koppel wel degelijk niet langer verloofd is.

De twee leerden elkaar kennen in maart en gingen tijdens de Amerikaanse lockdown meteen samenwonen. “Dit is echt een goede periode voor Demi", klonk het toen. “Zij en Max zijn zo hard naar elkaar toegegroeid. Ze is ook erg goed bezig om nuchter en gezond te blijven en om goed voor zichzelf te zorgen." Op 23 juli vroeg Max z'n vriendin dan ten huwelijk, waarop ze volmondig ja zei. “Ik wist dat ik van je hield op het moment dat ik je ontmoette", klonk het verliefd op sociale media.

Maar het einde van de lockdown luidde ook het einde van hun relatie in", klinkt het in People. “Demi en Max waren 24/7 samen, maandenlang. Ze leefden in een bubbel zonder enige stress en alles was leuk. Nu werken ze allebei en bevinden ze zich in verschillende staten. Er waren conflicten" Demi verblijft op dit moment in Los Angeles, terwijl Max aan het filmen is in Atlanta. En dit afstand zorgde voor problemen. “Max is plots een stuk beroemder geworden en dat was moeilijk”, klinkt het. “Hij raakte verstrikt in Hollywood."

Een bron laat wel weten dat het op dit moment “best oké gaat" met Demi en dat ze de breuk beschouwt “als iets goeds.”

