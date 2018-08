Demi Lovato deze week uit ziekenhuis MVO

02 augustus 2018

06u48

Bron: ANP

Het gaat goed genoeg met Demi Lovato om haar deze week uit het ziekenhuis te ontslaan. Dat hebben doktoren in het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles geconstateerd.

De zangeres staat nu voor de keuze om naar een afkickkliniek te gaan, of een flink aantal mensen uit haar directe omgeving te verliezen. Een insider die voor Demi werkt vertelt dat hij of zij in ieder geval opzegt als de 25-jarige geen hulp zoekt. "Ze kan doodgaan al ze dat niet doet, en ik ga niet toekijken en dan horen dat ik niet heb ingegrepen."

Demi werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis na een vermoedelijke overdosis. Volgens bronnen viel zij maanden geleden terug op haar drugsverslaving en weigerde ze iedere vorm van hulp. Ze zou echter enorm geschrokken zijn door haar ziekenhuisopname en zich bereid hebben getoond zich te laten opnemen in een kliniek.