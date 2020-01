Demi Lovato denkt na over de toekomst: “Ik zou graag een gezin wil stichten” SDE

25 januari 2020

12u30

Bron: ET 0 Celebrities Demi Lovato (27) weet wat haar prioriteiten zijn. In het radioprogramma ‘New Music Daily with Zane Lowe’ vertelde ze dat familie steeds belangrijker voor haar wordt, en dat succes en roem haar eigenlijk gestolen kunnen worden.

“Wanneer ik nadenk over hoe mijn toekomst er in de komende tien jaar uitziet, dan denk ik dat ik het komende decennium graag een familie wil beginnen”, geeft Demi Lovato in het interview toe. “Dat zou echt geweldig zijn.” De zangeres hecht dan ook steeds minder waarde aan haar carrière: “Dit is allemaal geweldig en mooi, en ik heb geluk en ben gezegend. En dankbaar. Maar ik heb geleerd dat als dit je allemaal gelukkig zou maken, ik niet daar geëindigd zou zijn." Daarmee verwees Demi naar haar overdosis uit 2018, die bijna fataal afliep. “Mijn succes is geen ... maatstaf voor mijn geluk. En wanneer ik nadenk over wat me vandaag gelukkig maakt, dan denk ik aan mijn familie. Ik denk aan mijn vrienden. Ik denk aan mijn team. Ik denk aan de mensen die ... aan connecties. Relaties die iets betekenen.”

Op dit moment is Demi Lovato single, na een recente relatie met model Austin Wilson. Met wie ze uiteindelijk dat gezin zal beginnen, weet ze niet. “Ik weet niet hoe het er zal uitzien", geeft ze toe. “Ik weet niet eens of ik mezelf met een man of een vrouw zie, maar ik weet alleen dat ik het wel het komende decennium zie gebeuren. En als het nu niet gebeurt, dan misschien de volgende tien jaar. We zien wel. Maar ik zou het fijn vinden om meer dingen te doen die me gelukkig maken, en me minder zorgen te maken om succes.” Ze vervolgt: “Mijn hele carrière dacht ik: ‘Oh, ik wil die Grammy zo graag!’ of: ‘Ik wil dit’ of ‘Ik wil dat’. Een nummer één hier of een nummer één daar. En dat is allemaal geweldig als je erin slaagt. Maar ik weet dat het dat gat vanbinnen niet kan vullen. Enkel liefde en waardering en dankbaarheid kunnen dat.”

Zondag zal Demi wel optreden op de Grammy Awards met haar nieuwe single ‘Anyone’.