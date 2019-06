Demi Lovato deelt boodschap aan het eerste meisje waar ze ooit gevoelens voor had: “Je weet wie je bent” SD

14 juni 2019

16u09

Demi Lovato (26) heeft in een bericht op sociale media verteld over haar biseksualiteit. Dat deed ze in het kader van 'Pride Month'. In het verleden bleef de zangeres eerder vaag over haar seksuele voorkeur.

Op haar Instagram Stories deelde Demi Lovato het nummer ‘Back In My Arms’ van Carlie Hanson. “Dit lied herinnert me aan het eerste meisje waar ik echte gevoelens voor had toen ik nog een tiener was”, schreef de zangeres erbij. “Je weet wie je bent. Fijne Pride Month.”

Hoewel haar fans al langer een vermoeden hadden dat Lovato op zowel mannen als vrouwen valt, duurde het tot vorig jaar vooraleer de zangeres dat vermoeden ook bevestigde. “Ik ben erg flexibel”, zei ze toen in een interview. “Liefde is liefde. Je vindt het in elk geslacht. Ik hou van de vrijheid om te kunnen flirten met wie ik wil.”