Demi Lovato brengt lied uit over relatiebreuk

01 oktober 2020

10u15

Bron: ANP 0 Celebrities Aan de muziek van Demi Lovato (28) te horen lijkt het er toch echt op dat zij en vriend Max Ehrich uit elkaar zijn. Woensdag bracht ze het nummer ‘Still have me’ uit, waarin ze haar gebroken hart duidelijk lucht.

“Ik heb niet veel maar ik heb wel mezelf. Dat is alles wat ik nodig heb”, luidt een van de teksten. Lovato heeft nog niet gereageerd op de roddels over de split tussen haar en Ehrich, maar het nummer lijkt wel geïnspireerd te zijn op een relatiebreuk. “Alles om me heen ging kapot. Alle hoogtepunten zijn nu dieptepunten. Het maakt niet uit, want ik ben liever alleen”, vervolgt ze in haar lied.

Amerikaanse media meldden vrijdag dat de relatie tussen Demi Levato en Max Ehrich is verbroken. Van een verloving tussen de twee zou al geen sprake meer zijn, fluisterden ingewijden gisteren al tegen New York Post. Ehrich reageerde op Instagram op de roddels. “We hebben tot nu nog niet met elkaar gebeld. We hebben officieel nog niets beëindigd.”