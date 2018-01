Demi Lovato biedt fans gratis therapie aan: "We moeten mentale problemen bespreekbaar maken" MVO

25 januari 2018

06u45 0 Celebrities De aankomende concerttour van Demi Lovato gaat over meer dan muziek alleen. De 25-jarige zangeres biedt haar fans namelijk ook gratis groepstherapie aan en laat voorafgaand aan elke show een inspirerend persoon een motivatiespeech geven. Dit vertelde Demi toen ze te gast was bij Good Morning America.

Lovato maakt zich al jaren sterk voor geestelijke gezondheidsvoorlichting en heeft meerdere malen openlijk gesproken over haar bipolariteit. "Ik weet hoe belangrijk het is om mijn platform te gebruiken om anderen te helpen. Het delen van mijn verhaal inspireert anderen hopelijk om ook te durven praten over hun mentale gezondheid. Ze moeten weten dat ze niet alleen staan en dat ik er voor ze ben."

Demi is vastberaden om het stigma rond mentale gezondheid te laten verdwijnen. "Er zijn zoveel mensen die hiermee kampen, dat het juist bespreekbaar moet zijn." De zangeres werkt tijdens haar concertreeks samen met CAST Centers, een gezondheidsorganisatie die haar behandelde toen ze kampte met verslavingen.