Demi Lovato bekent: "Ik had ook een eetstoornis, die leidde tot mijn overdosis"

19 februari 2020

09u00 0 Celebrities Volgens Demi Lovato (27) was de fatale dag waarop ze bijna bezweek aan een overdosis drugs te wijten aan een eetstoornis waarmee de zangeres jarenlang kampte. Dat vertelde ze in een interview met de podcast Pretty Big Deal.

De 27-jarige Lovato werd in juni 2018 met spoed naar de eerste hulp in een ziekenhuis in Los Angeles gebracht, nadat ze een te heftige combinatie van drank en drugs tot zich had genomen, wat haar bijna haar leven kostte. Volgens haar kwam dat doordat ze constant bezig was met haar uiterlijk en zich suf trainde om er maar goed en slank uit te zien. “Ik heb mezelf in de afgrond gestort door veel te fanatiek te sporten en mezelf op strenge diëten te zetten.”

“Als je geen mensen om je heen hebt die de signalen van een eetstoornis kunnen opmerken, dan gaat het mis. Ik had iemand nodig die me vertelde dat drie keer per dag naar de sportschool gaan misschien wel een tikkie overdreven was. Maar die had ik niet. Ik woonde bijna in die sportschool. Had daar vergaderingen met mensen, at daarna een klein beetje en ging vervolgens weer door met obsessief trainen. Dat is niet hoe geluk zou moeten zijn, dat is geen vrijheid,” aldus Demi.

Comeback

Haar comeback tijdens de Grammy’s verliep niet zonder tranen voor de jonge zangeres. Lovato schreef vier dagen voor haar overdosis het nummer ‘Anyone’. “Het gaat over die periode in mijn leven waarin het helemaal misging. Het gaat over alles wat ik toen meemaakte en de kwetsbaarheid die ik voelde”, legt ze uit.

Lovato wou het liedje op een speciaal moment delen met het grote publiek. “Ik lag nog in het ziekenhuis, maar ik dacht: als ik dit overleef, dan hoop ik mijn comeback te maken bij de Grammy’s met dit nummer. Toen ik het liedje zong, keek ik naar de eerste rij en zag ik mijn moeder en mijn twee zussen. Dat was wel wat overweldigend”, aldus Lovato. “Dit was mijn eerste optreden in anderhalf jaar tijd. Ik ben heel erg dankbaar dat de respons zo geweldig was.”

Talkshow

Vandaag gaat het gelukkig weer veel beter met de zangers. Niet alleen mocht ze het volkslied zingen tijdens de Super Bowl - dat deed ze trouwens prachtig - ze krijgt ook een eigen talkshow. Na haar gastrol in het laatste seizoen van ‘Will & Grace’ heeft Demi Lovato de smaak van televisie namelijk weer te pakken.

Lovato gaat voor het nieuwe streamingplatform Quibi een praatprogramma maken, waarin ze het onder meer wil hebben over relaties, activisme, lichaamsbeeld, seks, genderidentiteit, social media en welness. Het programma heeft de voorlopige titel ‘Pillow Talk With Demi Lovato’ gekregen.

“Ik heb mezelf altijd gezien als iemand die eerlijk is over de issues waar mijn generatie mee te maken heeft”, aldus de 27-jarige in een statement. “Ik kijk er naar uit die open gesprekken te voeren en kijkers de kans te geven zich te identificeren met de onderwerpen en de gasten”, zegt ze verder, om daar aan toe te voegen: “maar er zal ook ruimte zijn voor humor.”