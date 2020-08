Delta Goodrem vreesde dat ze na operatie nooit meer zou kunnen zingen: “Het voelt zo anders” SDE

17 augustus 2020

16u17

Bron: YouTube/Daily Mail 0 Celebrities Ze hield het jarenlang geheim, maar nu heeft de Australische zangeres Delta Goodrem (35) bekendgemaakt dat ze na een operatie aan de speekselklieren vreesde nooit meer te kunnen zingen. Ze zingt de pijnlijke ervaring nu van zich af in haar nieuwe nummer, ‘Paralyzed’.

In 2018 werd Delta Goodrem, een populaire zangeres en actrice uit Australië, geopereerd aan haar speekselklieren. Wat een vrij onschuldige procedure had moeten zijn, mondde uit in een nachtmerrie toen de zangeres getroffen werd door complicaties. In een video die ze online postte, is te zien (en te horen) dat Delta amper nog uit haar woorden komt.

Het gevolg van de verlamming van een van de zenuwen in haar tong, klinkt het. Of die zou herstellen, bleef lange tijd onduidelijk en dat zorgde voor erg veel kopzorgen bij de Australische, die ook nog een tijdje in ‘Neighbours’ speelde. “Ik wil niet naar buiten gaan", huilt ze - amper verstaanbaar door de verlamming - in de video, die in oktober 2018 gemaakt is. “Ik ben zo beschaamd. Het is genoeg geweest! Ik probeer om positief te blijven, maar ik lééf van m’n stem. Ik probeer te besluiten of dit beter wordt of niet. Maar zo voelt het niet.”

Uitgeput

Op beelden uit het ziekenhuis is dan weer te zien hoe een uitgeputte Delta haar keel vastgrijpt en mompelt: “Ik beschouw dit als een wedergeboorte. Dat is wat het betekent: wedergeboorte ... 34", schudt ze het hoofd, daarmee verwijzend naar haar toenmalige leeftijd.

Uiteindelijk moest Delta maandenlang revalideren. Elke dag kreeg ze spraaktherapie om haar stem terug te krijgen, wat wonder boven wonder ook lukte. Maar de zangeres besloot wel om haar situatie geheim te houden. Tot nu. “Het was vreemd om dit niet meteen met jullie te delen, maar ik wist gewoon niet of ik er al klaar voor was", gaf Delta toe op Instagram. “Ik deel dit nu met jullie als artiest, zodat jullie weten waar de poëzie uit het nummer ‘Paralyzed’ vandaan komt, en als mens, die voelt en begrijpt dat iedereen z'n eigen verhaal en z'n eigen uitdagingen heeft.”

Tijdens de revalidatie schreef de zangeres ook aan haar zesde album. “Ik ben nog steeds wat in de war over hoe anders het nu voelt om te zingen. Ze zeiden dat het een jaar zou duren en dat was ook zo. Ik denk dat het nooit helemaal meer hetzelfde zal zijn. Maar er zijn mensen die véél, véél erger meemaken."