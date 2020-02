Deepfake-video van Tom Holland en Robert Downey Jr in ‘Back To The Future’ gaat viraal: “Griezelig realistisch” MVO

11u52 0 Celebrities Tom Holland en Robert Downey Jr zijn al jarenlang beste maatjes. Dat dankzij hun rollen als respectievelijk Spider-Man en Iron Man in de Marvel-films. Maar ze kennen elkaar nog niet zó lang dat ze samen in de science fiction-klassieker ‘Back To The Future’ hadden kunnen zitten. Toch zijn ze vandaag samen te zien in een scène uit de prent. Allemaal door de indrukwekkende - en griezelige - deepfake-technologie.

Wie dacht dat deepfake iets uit de verre toekomst was, zit er volledig naast. Het is vandaag de dag immers al perfect mogelijk om iemands gezicht op dat van iemand anders te plakken zonder sporen na te laten. Ook als het over bewegende beelden gaat.

De makers van het ‘Back To The Future’-filmpje “gebruiken hun krachten voor het goede” en hebben enkel de bedoeling om te entertainen. Op sociale media zijn ze een grote hit. “Dit is hilarisch”, klinkt het op Twitter. “Zo realistisch dat het griezelig wordt...”

Griezelig, inderdaad, want de toepassing van deepfake kan gevaarlijk worden wanneer er niet duidelijk bij wordt vermeld dat het om fictie gaat.