Debuutroman van Sean Penn compleet afgekraakt: "Vreselijk, slaat nergens op" lva

30 maart 2018

03u27

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Sean Penn mag dan meervoudig Oscarwinnaar zijn; op schrijfgebied schiet de acteur volgens Amerikaanse recensenten ernstig tekort, meldt The Hollywood Reporter.

De recensies van Penn's debuutroman Bob Honey Who Just Do Stuff liegen er niet om. Zo schreef de Huffington Post: "Wat een vreselijk boek, ik kreeg er zweetaanvallen van, zo slecht was het geschreven." Entertainment Weekly voegde hieraan toe: "Penn doet zijn best, maar zijn pogingen om normale zinnen te schrijven voelen geforceerd aan en te doordacht." The National Review heeft het over "de slechtste proza" die de recensent in lange tijd gelezen heeft.

The Washington Post liet ook weinig heel van Sean's zielenroerselen: "Als audioboek was het nog wel ok, maar wat betreft de geschreven versie... Penn kan zich beter richten op acteren, want daar is hij een stuk beter in."

The New York Times was eveneens niet zuinig met kritiek: "Het is gewoon niet grappig en taalkundig slaat dit boek helemaal nergens op."