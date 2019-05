Debbie Harry: “Ik ontsnapte op het nippertje aan seriemoordenaar Ted Bundy” SD

31 mei 2019

08u28

Bron: Interview 0 Celebrities Overleefde Debbie Harry (73) een ontmoeting met seriemoordenaar Ted Bundy? De Blondie-zangeres denkt alvast van wel. Nu ze binnenkort een biografie uitbrengt (‘Face It’) en Bundy relevanter dan ooit is dankzij de Netflix-film ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, doet ze haar verhaal nog eens.

In 1972, nog voor de groep Blondie bestond, probeerde Debbie Harry een taxi te krijgen om naar een feestje te gaan. Een kleine witte auto stopte en de chauffeur bood aan om Harry een lift te geven. “Hij drong erg aan en vroeg waar ik heen ging”, vertelde de zangeres aan Interview Magazine. “Het was maar een paar straten verder, en hij zei: ‘Ik zal je wel een lift geven.’”

Harry stapte dus in de auto. Hoewel het zomer was, waren de ramen bijna helemaal toegedraaid. Enkel een drietal centimeter bovenaan was vrijgelaten. “Dus ik zat daar, en hij praatte niet tegen me”, herinnerde de zangeres zich. “Uit automatisme greep ik naar een hendel om het raam open te draaien, tot ik besefte dat er helemaal geen hendel was, niets. De binnenkant van de auto was helemaal ontmanteld.” Ze ontdekte dat er ook gaten waren waar de radio en het handschoenenkastje zouden moeten zijn. Harry besloot om zo snel mogelijk uit de auto te proberen komen. Ze wrong haar arm uit het raampje en opende de deur van buitenaf. “Toen hij dat zag, probeerde hij heel snel de bocht te nemen, en ik rolde uit de auto en landde in het midden van de straat.”

Twijfels

Pas achteraf besefte Harry dat ze misschien wel in de auto van Ted Bundy gezeten had. “Pas na zijn executie las ik over hem. Ik had al jaren niet meer over het incident nagedacht. Maar de beschrijving van hoe hij tewerk ging en hoe hij eruit zag en met welke auto hij reed en in welke periode hij op welke locatie was ... het paste perfect. Ik zei tegen mezelf: ‘Mijn god, het was hem!’”

Toch zijn er twijfels over of het verhaal van Harry wel klopt. Voor zover geweten was Bundy nooit in New York, en begon hij pas na 1974 met het ontvoeren en vermoorden van vrouwen. En Harry zelf gaf later ook toe dat de auto waarin ze meereed, niet Bundy’s Volkswagen was.

‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ is momenteel te zien op Netflix.