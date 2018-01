De zusjes Kardashian-Jenner schitteren in nieuwe Calvin Klein-campagne en jawel, Kylie verbergt haar buikje KDL

22 januari 2018

15u49

Bron: Instagram 0 Celebrities Calvin Klein heeft Kim, Kourtney en Khloe Kardashian en hun halfzusjes Kendall en Kylie Jenner gestrikt voor zijn nieuwste campagne. Opvallend: Kylie verbergt haar (mogelijk zwanger) buikje.

"Familie is echt alles voor ons en daarom betekent het veel voor ons dat we zoiets samen kunnen doen", vertelt Kim. De zusjes schitteren in de campagne voor Calvin Klein Jeans en Calvin Klein Underwear. Op de foto's zijn de dames in een soort schuur te zien. Toen de foto's gemaakt werd, was Khloe al zwanger, maar haar bolle buik was toen nog niet zichtbaar. Opvallend is wel dat Kylie, waarvan al maandenlang gezegd wordt dat ze zwanger is, haar buik de hele tijd achter een laken, kledij of haar zussen verbergt.